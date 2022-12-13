В комрансе предупредили о штрафах за езду самокатчиков и велосипедистов по тротуарам

Как отметил глава ведомства Валентин Енокаев, пользователи кикшеринга тоже стали участниками дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД в Северной столице могут штрафовать велокурьеров и самокатчиков за езду на тротуарах. Об этом сообщил глава городского комтранса Валентин Енокаев.

Руководитель подчеркнул, что пользователи кикшеринга стали полноценными участниками дорожного движения, поэтому на них распространяются правила ПДД. Также он напомнил, что велосипедисты и до этого относились к данной категории.

В ведомстве также отмечают, что с приходом весны в Петербурге часто наблюдается проблема хаотично раскиданных электросамокатов самокатов и разъезжающих на полной скорости людей.

Ранее мы сообщили о том, что 49% петербуржцев выступили за введение ограничений для вождения самокатов.

Фото: Piter.TV