Кикнадзе рассказал, что в Локомотиве было 8 кандидатов на позицию нападающего

Но они не понравились Юрию Сёмину.

Василий Кикнадзе рассказал, что в "Локомотиве" было восемь кандидатов на позицию нападающего. Генеральный директор клуба говорил о том, как клуб пытался купить форварда. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

- В список входили Умар Ниясс, Матей Выдра и Эран Захави, - говорил Кикнадзе.

По его словам, решение о покупке без тренера не принимают. А Юрий Сёмин сказал, что из этого списка ему никто не интересен. Поэтому тренер попросил взять другого футболиста - речь идет о Бассогоге.

Сейчас "Локомотив" занимает пятое место в Российской премьер-лиге. У клуба 35 очков.

Ранее на фанатском Вираже "Зенита" появилась система видеоидентификации лиц.

Видео: YouTube / Футбол России