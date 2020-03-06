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Кикнадзе рассказал, что в Локомотиве было 8 кандидатов на позицию нападающего

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Но они не понравились Юрию Сёмину.

Василий Кикнадзе рассказал, что в "Локомотиве" было восемь кандидатов на позицию нападающего. Генеральный директор клуба говорил о том, как клуб пытался купить форварда. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

- В список входили Умар Ниясс, Матей Выдра и Эран Захави, - говорил Кикнадзе. 

По его словам, решение о покупке без тренера не принимают. А Юрий Сёмин сказал, что из этого списка ему никто не интересен. Поэтому тренер попросил взять другого футболиста - речь идет о Бассогоге.

Сейчас "Локомотив" занимает пятое место в Российской премьер-лиге. У клуба 35 очков.

Ранее на фанатском Вираже "Зенита" появилась система видеоидентификации лиц.

Видео: YouTube / Футбол России

Теги: локомотив, премьер-лига, семин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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