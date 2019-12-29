На фанатском Вираже "Зенита" появилась система видеоидентификации лиц

Новшество установили на турникетах у входа на ярус Трибуны D.

Фанатский Вираж петербургского "Зенита" установил у прохода в зону систему видеоидентификации лиц, сообщила пресс-служба футбольного клуба 28 февраля.

Отмечается, что проход на Вираж возможен лишь для владельцев действующих абонементов сезона прошлого-текущего года с проходом на первый ярус Трибуны D. Технологию начнут использовать с 29 февраля, с матча против московского "Локомотива".

Ранее мы рассказывали, что молодежный "Локомотив" обыграл ровесников из "Зенита".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"