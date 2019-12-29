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На фанатском Вираже "Зенита" появилась система видеоидентификации лиц
Сегодня, 18:13
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himif

На фанатском Вираже "Зенита" появилась система видеоидентификации лиц

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Новшество установили на турникетах у входа на ярус Трибуны D. 

Фанатский Вираж петербургского "Зенита" установил у прохода в зону систему видеоидентификации лиц, сообщила пресс-служба футбольного клуба 28 февраля.

Отмечается, что проход на Вираж возможен лишь для владельцев действующих абонементов сезона прошлого-текущего года с проходом на первый ярус Трибуны D. Технологию начнут использовать с 29 февраля, с матча против московского "Локомотива".

Ранее мы рассказывали, что молодежный "Локомотив" обыграл ровесников из "Зенита".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

Теги: зенит, идентификация, фанаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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