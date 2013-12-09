Киевское шоссе встало из-за массового ДТП с автобусом

Обстоятельства аварии выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

В субботу, 30 января, на Киевском шоссе произошло массовая авария, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Замес на Киевском шоссе из 4-х машин, не доезжая Волхонского шоссе по направлению в город отметил петербуржец.

На опубликованных кадрах видно, что дорогу не смогли поделить три легковых авто и автобус. После столкновения машины заняли большую часть дороги, проезд по участку оказался затруднен. Точная причина аварии пока неизвестна. Также пока неизвестно, нуждаются ли участники аварии в помощи медиков.

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Фото: vk.com/spb_today