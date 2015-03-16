В здании на Сердобольской тушили дымящийся офис

В пожаре никто не пострадал: в здании в воскресенье никого не было.

В четвертом часу дня из дома №65 по Сердобольской улице повалил дым. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, пожар разгорелся в офисе площадью 20 квадратных метров на пятом этаже административного здания.

Известно, что огонь охватил 3 квадратных метра, открытое горение оперативно локализовали. Охранники сообщили прибывшим спасателям, что людей в здании нет: в небольшом пожаре действительно никто не пострадал. Силами девяти огнеборцев и двух единиц техники пламя потушили буквально за полчаса.

Ранее мы писали, что мужчина скончался после падения из окна общежития на Маршала Говорова.

Фото: Piter.TV