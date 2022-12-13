На расширение Киевского шоссе в Ленобласти направят 10 млрд рублей

Работы затронут участок с 80–го по 97–й км.

ФКУ Упрдор "Северо–Запад" объявило тендер на расширение участка трассы Р–23 "Псков" (Киевского шоссе) до четырёх полос движения. Судя по данным портала ЕИС, на эти нужды готовы выделить чуть более 10 млрд рублей.

В текущую закупку вошли только 1 и 3 этапы работ, затрагивающие участок с 80 по 97 км. На второй этап ремонта с 97 по 111 км уже заключен контракт: его подписали в прошлом году.

Добавим, что указанный в техзадании участок начинается за Рождествено и завершается в районе Большой Ящеры. Завершить работы там нужно до октября 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отремонтируют 250 км дорог за год.

Фото: Росавтодор