В ГУР раскрыли количество военнослужащих, прибывших в страну из-за границы.

Главное управление разведки от украинского министерства по Украине признало в собственном Telegram-канале информацию о том, что в рядах армии киевского режима находятся иностранные наемники из 50 стран мира. В ГУР утверждают, что среди зарубежных солдат и офицеров есть бойцы, ветераны сил проведения специальных операций и других воинских подразделений из Великобритании, Австралии, Дании, США, Азии, Африки, Южной Америки, европейских государств.

Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира пост в социальных сетях

Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника уведомило читателей о том, что на Украине присутствует западный спецназ. Они пояснили, что заявление французского лидера Эммануэля Макрон о том, что политические деятели стран Европейского союза пока не пришли к согласию о том, нужно ли отправлять войска для поддержки ВСУ. направлено на "создание сдерживания и неопределенности" в отношениях с Москвой.

Мирошник: у РФ есть все основания признать ВСУ, СБУ и ГУР террористами.

Фото и видео: Telegram / Головне управління розвідки МО України