Украина готова к переговорам с российской компанией.

Киев предложил "Газпрому" хранить газ на Украине. Об этом пишет издание РБК.

Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассказал, что Киев готов к переговорам с "Газпромом" по условиям хранения в Украине российского газа, который транспортируется в Европу.

Украина намерена хранить топливо под землёй — в своих спецхранилищах. В таком случае, по словам Макогона, "Газпромом" сможет зимой поднять газ из ПХГ. А поскольку в этот период спрос на него вырастит в европейских странах, то РФ сможет отправить топливо по транзиту по ранее закупленным мощностям. Также Россия сможет приобрести дополнительные мощности.

Макогон отметил, что с "Газпромом" у его компании выстроились очень продуктивные отношения и все вопросы решаются в оперативном режиме.

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