"Газпром" обеспечит работу госпиталя в "Ленэкспо"

А также возьмёт на себя охрану и уборку стационара.

Стало известно, что структуры "Газпрома" обеспечат работу коммуникаций, охрану, а также уборку территории выставочного комплекса "Ленэкспо", который был временно пеоеоборудован в госпиталь для заражённых коронавирусом нового типа.

Стационар создали в рекордные сроки: всего за неделю. Он начнёт работу уже 27 апреля. В госпитале будут лечиться пациенты с лёгкой формой инфекции.

На территории в 11 тысяч квадратных метров установлено более тысячи боксов, а по периметру — блоки из санузлов и душевых кабин. Кроме того, в здании оборудовали две зоны лучевой диагностики.

Ранее мы сообщили, что госпиталь в "Ленэкспо" оборудуют за 416 млн рублей.

Фото: "Интересный Питер" / ВКонтакте