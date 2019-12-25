Данные каналы давно превратились в инструмент пропаганды в интересах России.

Киев обвинил Россию в финансировании украинских телеканалов. С заявлением выступила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По её словам, блокировки телеканалов 112.Украина", NewsOne и ZIK не являются наступлением на свободу слова, так как власти Украины подтвердили их финансирование из России.

Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины

Она отметила, что данные каналы давно превратились в инструмент пропаганды в интересах России.

Ранее мы писали, что оппозиция в Раде инициирует импичмент Зеленскому. По данным авторов инициативы, к такому решению они пришли из-за закрытия по указу главы государства телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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