Киев обеспокоен "интеграцией" России и Белоруссии

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим обеспокоен "интеграцией" России и Белоруссии. По его мнению, две страны сильно сближаются.
Дипломат считает, что во время визита Александра Лукашенко в Москву, который намечен на 14 сентября, будет обсуждаться "интеграция" двух стран.
Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить?
Игорь Кизим, посол Украины в Белоруссии
Ранее мы писали, что "дочки" российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам.
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