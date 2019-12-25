Киев обеспокоен "интеграцией" России и Белоруссии

Визит Александра Лукашенко в Москву намечен на 14 сентября.

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим обеспокоен "интеграцией" России и Белоруссии. По его мнению, две страны сильно сближаются.

Дипломат считает, что во время визита Александра Лукашенко в Москву, который намечен на 14 сентября, будет обсуждаться "интеграция" двух стран.

Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить? Игорь Кизим, посол Украины в Белоруссии

Ранее мы писали, что "дочки" российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам.