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Киев обеспокоен "интеграцией" России и Белоруссии
Сегодня, 15:48
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matveyvn

Киев обеспокоен "интеграцией" России и Белоруссии

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Визит Александра Лукашенко в Москву намечен на 14 сентября.

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим обеспокоен "интеграцией" России и Белоруссии. По его мнению, две страны сильно сближаются.

Дипломат считает, что во время визита Александра Лукашенко в Москву, который намечен на 14 сентября, будет обсуждаться "интеграция" двух стран.

Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чем тут дальше говорить?

Игорь Кизим, посол Украины в Белоруссии

Ранее мы писали, что "дочки" российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам.

Теги: белоруссия, лукашенко, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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