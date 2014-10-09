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Киев не исключил участия Пекина в переговорах по урегулированию на Украине

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Глава Украины видит перспективы в Китае по гарантиям безопасности.

Участие Китая в мирных переговорах по урегулированию регионального конфликта на Украине не исключено, так как Пекин может предоставить стране собственные гарантии по безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пресс-конференции с местным журналистами, организованной в ОАЭ.  Иностранный политик отметил, что на планирует признавать результаты предстоящих в Саудовской Аравии переговоров между российскими и американскими представителями, так как Украина не задействована в данном мероприятии.

Относительно Китая - мы всегда говорили, что готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и за помощь <...> и инвестирование в восстановление Украины.

Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский: визит Келлога на Украину ожидается 20-22 февраля.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

Теги: владимир зеленский, гарантии безопасности, китай, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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