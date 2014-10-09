Киев не исключил участия Пекина в переговорах по урегулированию на Украине

Глава Украины видит перспективы в Китае по гарантиям безопасности.

Участие Китая в мирных переговорах по урегулированию регионального конфликта на Украине не исключено, так как Пекин может предоставить стране собственные гарантии по безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пресс-конференции с местным журналистами, организованной в ОАЭ. Иностранный политик отметил, что на планирует признавать результаты предстоящих в Саудовской Аравии переговоров между российскими и американскими представителями, так как Украина не задействована в данном мероприятии.

Относительно Китая - мы всегда говорили, что готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и за помощь <...> и инвестирование в восстановление Украины. Владимир Зеленский, глава Украины

Зеленский: визит Келлога на Украину ожидается 20-22 февраля.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України