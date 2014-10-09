Зеленский: визит Келлога на Украину ожидается 20-22 февраля

Глава Украины сообщил о запланированных контактах с американской стороной.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский рассказал о том, что рабочий визит американского специального посланника Кита Келлога на Украину ожидается властями страны 20-22 февраля. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пресс-конференции с местным журналистами, организованной в ОАЭ. Иностранный политик указал СМИ, что у него запланировано с гостем из Вашингтона общение. К мероприятию присоединится главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр по обороне Рустем Умеров.

Мы ждем Келлога. У нас была договоренность, что он приедет 20-го, кажется, числа, будет двое суток, может быть больше. Думаю, что после его встреч и возвращения в США мы будем понимать, когда состоится моя встреча с президентом США Дональдом Трампом. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что 18 февраля в Брюсселе состоится встреча Кита Келлога с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В тот же день в Варшаве запланирована встреча американца с президентом Польши Анджеем Дудой.

Зеленский заявил, что не будет признавать итоги переговоров США и России.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України