Москва хотела опубликовать запись встречи в одностороннем порядке.

Киев и ОБСЕ обвинили Россию в нарушении протокола минских переговоров. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Председатель ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы по Донбассу Хайди Грау остановил её заседание, так как, по его мнению, Россия нарушила режим конфиденциальности, потому что решила видео- и аудиозапись переговоров. Это действие не было заранее согласованным.

Отмечается, что Москва хотела опубликовать запись в одностороннем порядке.

После инцидента Грау решил остановить работу Трёхсторонней группы и предложил выработать единый кодекс поведения, который содержал бы правила, регулирующие информационную политику. Украина поддержала позицию представителя ОБСЕ.

Ранее Кабмин Украины согласовал с ЕС получение нового финансирования на €60 млн.

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