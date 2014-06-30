Кибермошенники похитили у россиян в третьем квартале более 3,2 млрд рублей

Число операций без согласия клиентов стало боле в 1,4 раза в годовом выражении.

В материалах Банка России говорится, что в третьем квартале 2021 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков более 3,2 млрд рублей. Эта цифра на 18,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, число операций без согласия клиентов увеличилось в 1,4 раза в годовом выражении. Всего их насчитывается 256,2 тысячи. При этом упала доля социальной инженерии в третьем квартале до 41%. Для сравнения, до этого она составляла 63,8%.

Доля возвращенных средств от всего объема похищенных мошенниками денег упала в годовом выражении до 7,7%.

Ранее мы писали, что ЦБ в третьем квартале инициировал блокировку более 24 тыс. телефонных номеров мошенников.

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