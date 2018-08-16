ЦБ в третьем квартале инициировал блокировку более 24 тыс. телефонных номеров мошенников

Был ограничен доступ к 1,9 тыс. интернет-ресурсов.

В третьем квартале 2021 года было заблокировано 24,4 тыс. телефонных номеров мошенников по инициативе Банка России. Об этом сообщает регулятор.

Отмечается, что эти номера мошенники использовали для кражи денег у россиян. Телефонных номеров за это время было заблокировано в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Так, число городских телефонных номеров, которые используют мошенники выросло на 150% по сравнению с прошлым годом. Число мобильных телефонных номеров выросло на 80%.

В третьем квартале 2021 года ЦБ ограничил доступ к 1,9 тыс. интернет-ресурсов, используемых мошенниками. Большинство из них это сайты нелегальных финансовых организаций или интернет-ресурсы, маскирующиеся под сайты действующих финорганизаций.

Ранее мы писали, что РКН намерен ограничить работу шести VPN-сервисов в России.

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