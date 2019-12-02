Хакеры атаковали отели по всему миру

Для получения данных используются троянские программы.

Специалисты "Лаборатории Касперского" выявили утечку данных кредитных карт, которые хранятся в информационных системах отелей, а также полученных от онлайн-турагенств. Об этом пишут РИА Новости.

Хакеры атаковали не менее 20 брендов отелей в Бразилии, Аргентине, Боливии, Чили, Италии, Мексике, Испании и в других странах. Для незаконного получения данных использовались троянские программы, распространяемые в письмах в формате Word, Excel, PDF. Они приходили на электронную почту отелей как запросы на групповое бронирование от компаний и частных лиц.

Сами письма выглядят достаточно убедительно. К ним были приложены копии документов и разъяснение причин, по которым был выбран тот или иной отель. Подделку можно определить только по ошибке в написании доменного имени компании.

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Видео: YouTube / Proofpoint