Киберэксперт заявил, что следует перепроверять странные просьбы от начальства

Он подчеркнул, что злоумышленники стали использовать искусственный интеллект.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что следует перепроверять странные просьбы от начальства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, в последнее время мошенники стали звонить жителям России якобы от имени начальников. Он подчеркнул, что злоумышленники стали использовать искусственный интеллект, способный изменить голос и подавить фоновый шум. Курочкин отметил, что если просьба начальника не характера его поведению, то подобные звонки всегда лучше проверять. Также эксперт заявил, что все подделанные номера, с которых могут звонить мошенники, моментально блокируют.

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Фото: Piter.tv