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Актер Киану Ривз отмечает 55-летний юбилей

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Сейчас Ривз является настоящим любимчиком публики, причем способствовали этому не только его роли в кино, но  и поступки в реальной жизни.

Актер Киану Ривз 2 сентября отмечает свой 55-летний юбилей. Он к этому возрасту стал настоящим любимчиком публики, причем способствовали этому не только его роли в кино, но  и поступки в реальной жизни.

Актер совсем не похож на звездных аристов Голливуда. Киану нет в социальных сетях, он практически не бывает на светских мероприятиях. Помимо этого, Ривз любит дарить подарки и помогать другим незнакомым людям. Например, после фильма "Матрица" всем каскадерам он подарил по мотоциклу.  В 1997 Киану пообедал с бездомным, угостив его едой. Таких примеров наверняка много, но сам актер никогда о них не рассказывает.

Несмотря на его внушительное состояние, Киану Ривз живет в небольшой квартире, пользуется общественным транспортом, не носит брендовых вещей в повседневности.

Ранее на Piter.TV: Киану Ривз снимется в четвертой части фильма "Матрица

Видео: YouTube/ Central Partnership

Теги: день рождения, джон уик, киану ривз, матрица
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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