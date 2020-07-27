Продюсер признался, что студия Warner Bros. всегда считала фильм немного странным, поэтому продолжение так и не было снято.

В понедельник, 28 июля, стало известно о том, что Киану Ривз спустя 15 лет воссоединился со съемочной группой "Константина". Ролик опубликован на YouTube-канале Comic-Con International.

Встреча прошла в честь 15-летия киноленты "Константин".

Мы хотели сделать продолжение с рейтингом R. Мы бы сделали сиквел хоть завтра Акива Голдсман, продюсер

Однако продюсер отметил, что студия Warner Bros. считала фильм "странным", поэтому "Константин" так и не получил продолжения.

Напомним, что "Константин" вышел в 2005 году. При бюджете в 100 млн долларов он собрал 230 млн.

Ранее мы сообщали о том, что Хидео Кодзима стал членом жюри Венецианского кинофестиваля.

Видео:Comic-Con International/YT