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Киану Ривз спустя 15 лет воссоединился со съемочной группой "Константина"

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Продюсер признался, что студия Warner Bros. всегда считала фильм немного странным, поэтому продолжение так и не было снято.

В понедельник, 28 июля, стало известно о том, что Киану Ривз спустя 15 лет воссоединился со съемочной группой "Константина". Ролик опубликован на YouTube-канале Comic-Con International.

Встреча прошла в честь 15-летия киноленты "Константин". 

Мы хотели сделать продолжение с рейтингом R. Мы бы сделали сиквел хоть завтра

 Акива Голдсман, продюсер

Однако продюсер отметил, что студия Warner Bros. считала фильм "странным", поэтому "Константин" так и не получил продолжения. 

Напомним, что "Константин" вышел в 2005 году. При бюджете в 100 млн долларов он собрал 230 млн.

Ранее мы сообщали о том, что Хидео Кодзима стал членом жюри Венецианского кинофестиваля.

Видео:Comic-Con International/YT

Теги: киану ривз, студия warner bros, фильм константин
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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