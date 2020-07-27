В понедельник, 28 июля, стало известно о том, что Киану Ривз спустя 15 лет воссоединился со съемочной группой "Константина". Ролик опубликован на YouTube-канале Comic-Con International.
Встреча прошла в честь 15-летия киноленты "Константин".
Мы хотели сделать продолжение с рейтингом R. Мы бы сделали сиквел хоть завтра
Акива Голдсман, продюсер
Однако продюсер отметил, что студия Warner Bros. считала фильм "странным", поэтому "Константин" так и не получил продолжения.
Напомним, что "Константин" вышел в 2005 году. При бюджете в 100 млн долларов он собрал 230 млн.
Ранее мы сообщали о том, что Хидео Кодзима стал членом жюри Венецианского кинофестиваля.
Видео:Comic-Con International/YT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все