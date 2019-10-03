В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что Хидео Кодзима стал членом жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте премии.
Кодхима займется категорией "Виртуальная реальность". Он составит список лучших VR-фильмов. Также в этой категории будут работать режиссер Азиф Кападиа и глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар.
Напомним, что кинофестиваль пройдет в Венеции с 2 по 12 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер американской версии сериала "Утопия".
Видео:Кодзима/вк
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