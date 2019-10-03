  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Хидео Кодзима стал членом жюри Венецианского кинофестиваля
Сегодня, 9:33
27
IRINA_CHALKINA

Хидео Кодзима стал членом жюри Венецианского кинофестиваля

0 0

Международный кинофестиваль пройдет в Венеции с 2 по 12 сентября.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что Хидео Кодзима стал членом жюри Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте премии.

Кодхима займется категорией "Виртуальная реальность". Он составит список лучших VR-фильмов. Также в этой категории будут работать режиссер Азиф Кападиа и глава Lucid Dreams Productions Селин Трикар.

Напомним, что кинофестиваль пройдет в Венеции с 2 по 12 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел первый трейлер американской версии сериала "Утопия".

Видео:Кодзима/вк

Теги: венецианский кинофестиваль, хидео кодзима
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии