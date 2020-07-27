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Вышел первый трейлер американской версии сериала "Утопия"

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Премьера картины намечена на осень.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что вышел первый трейлер американской версии сериала "Утопия". Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

В центре сюжета история о мошеннике-ученом, который развязал биологическую войну. Главные герои сериала находят рукописи под названием "Эксперименты Утопии" и пытаются спастись от спецслужб.

Главную роль в фильме сыграл Джон Кьюсак. Премьера картины намечена на осень.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый тизер сериала "Хелстром" по комиксам Marvel.

Видео:Amazon Prime Video

Теги: amazon, сериал утопия
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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