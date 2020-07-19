Роман появится в продаже в октябре 2020 года

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Киану Ривз выпустит комикс о полубоге Берсеркере. Об этом сообщается в Twitter издательства Boom.

Отмечается, что художником в соответствующем проекте выступает Алессандро Витти. А колористикой комикса займется Билл Крэбтри. Киану Рвз заявил, что он с детства обожал комиксы и они сильно повлияли на его мировоззрение.

Графический роман выпустят октябре 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что сериал "Чернобыль" получил семь премий BAFTA и номинирован на 14 наград в области телемастерства.

Видео: YouTube / Ninja Knight