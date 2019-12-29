Киану Ривз может сыграть главную роль в новом фильме от DC

Актер исполнил главную роль в первой части киноленты, вышедшей 15 лет назад.

Компания Warner Bros. задумалась о съемках второй части фильма "Константин" по комиксам DC. Главную роль в нем может исполнить Киану Ривз. Об этом сообщает Gamebomb.ru.

Стоит отметить, что актер уже играл Константина в первой части киноленты, вышедшей 15 лет назад. Warner Bros. уже начала переговоры с Ривзом по поводу участия во второй части приключений детектива-оккультиста.

Изначально планировалось сделать совершенно новый фильм и взять на главную роль Дэна Стивенса. Однако потом решили пригласить Киану, так как с ним у ленты больше шансов на успех.

Напомним, "Константин: Повелитель тьмы" вышел в прокат в 2005 году. Тогда зрители пришли в восторг от фильма. В настоящий момент Киану Ривз вновь находится на пике популярности. Он снимается в продолжении "Матрицы" и "Джона Уика".

Ранее Милош Бикович рассказал о судьбе второй части фильма "Холоп".

Фото: Instagram / keanu_reeves_demons