Toyota Venza протаранила троллейбус на Ленинском проспекте

Водитель скрылся с места ДТП.

В субботу, 5 января, на Ленинском проспекте в Петербурге произошло жесткое ДТП. Иномарка Toyota Venza на полном ходу врезалась в троллейбус. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что авария произошла примерно в 5 часов утра. В результате столкновения машина перевернулась, однако водитель успел покинуть место происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

Обсточтельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что аварию из трех машин заметили на Невском.

Видео: Piter.TV