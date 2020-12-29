Toyota Venza протаранила троллейбус на Ленинском проспекте

В субботу, 5 января, на Ленинском проспекте в Петербурге произошло жесткое ДТП. Иномарка Toyota Venza на полном ходу врезалась в троллейбус. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Известно, что авария произошла примерно в 5 часов утра. В результате столкновения машина перевернулась, однако водитель успел покинуть место происшествия. Информации о пострадавших не поступало.
Обсточтельства произошедшего уточняются.
Ранее мы рассказали о том, что аварию из трех машин заметили на Невском.
Видео: Piter.TV
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