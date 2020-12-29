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Toyota Venza протаранила троллейбус на Ленинском проспекте

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Водитель скрылся с места ДТП.

В субботу, 5 января, на Ленинском проспекте в Петербурге произошло жесткое ДТП. Иномарка Toyota Venza на полном ходу врезалась в троллейбус. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что авария произошла примерно в 5 часов утра. В результате столкновения машина перевернулась, однако водитель успел покинуть место происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

Обсточтельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что аварию из трех машин заметили на Невском.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, ленинский проспект, санкт-петербург, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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