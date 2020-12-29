Аварию из трех машин заметили на Невском

По всей видимости, столкновение не мешает проезду.

Вечером в пятницу, 8 января, в Петербурге заметили "паровозик" из трех машин, собравшийся на Невском проспекте. Фотографией с места ДТП поделился очевидец в соцсетях.

Судя по кадру, Невский проспект практически пустой, поэтому судить, как именно "встретились" водители трудно. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Несоблюдение скоростных режимов и дистанции, вероятно. Но не точно предполагают пользователи интернета.

Ранее мы писали, что ДТП из трех машин на улице Руставели заблокировало проезд.

Фото: Piter.TV