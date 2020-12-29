Аварию из трех машин заметили на Невском

Вечером в пятницу, 8 января, в Петербурге заметили "паровозик" из трех машин, собравшийся на Невском проспекте. Фотографией с места ДТП поделился очевидец в соцсетях.
Судя по кадру, Невский проспект практически пустой, поэтому судить, как именно "встретились" водители трудно. Достоверной информации о пострадавших пока нет.
Несоблюдение скоростных режимов и дистанции, вероятно. Но не точно
предполагают пользователи интернета.
Ранее мы писали, что ДТП из трех машин на улице Руставели заблокировало проезд.
Фото: Piter.TV
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