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Аварию из трех машин заметили на Невском
Сегодня, 22:01
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smirenny

Аварию из трех машин заметили на Невском

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По всей видимости, столкновение не мешает проезду.

Вечером в пятницу, 8 января, в Петербурге заметили "паровозик" из трех машин, собравшийся на Невском проспекте. Фотографией с места ДТП поделился очевидец в соцсетях. 

Судя по кадру, Невский проспект практически пустой, поэтому судить, как именно "встретились" водители трудно. Достоверной информации о пострадавших пока нет. 

Несоблюдение скоростных режимов и дистанции, вероятно. Но не точно

предполагают пользователи интернета. 

Ранее мы писали, что ДТП из трех машин на улице Руставели заблокировало проезд.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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