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ДТП из трех машин на улице Руставели заблокировало проезд
Сегодня, 18:58
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smirenny

ДТП из трех машин на улице Руставели заблокировало проезд

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Об аварии сообщили петербуржцы в соцсетях.

Днем в пятницу, 8 января, на проспекте Науки произошла авария, рассказали очевидцы. 

ДТП из 3 машин на Руставели в сторону Пискаревки. До Науки все стоит, объезд через карман

пояснил горожанин. 

Достоверной информации, как именно произошло ДТП, пока нет. Также неясно, есть ли пострадавшие. В комментариях петербуржцы предположили, что водитель "Рено" хотел развернуться, но не учел положение на дороге других участников. 

Ранее мы писали, что на Большой морской произошло ДТП с автобусом.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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