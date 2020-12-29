ДТП из трех машин на улице Руставели заблокировало проезд

Об аварии сообщили петербуржцы в соцсетях.

Днем в пятницу, 8 января, на проспекте Науки произошла авария, рассказали очевидцы.

ДТП из 3 машин на Руставели в сторону Пискаревки. До Науки все стоит, объезд через карман пояснил горожанин.

Достоверной информации, как именно произошло ДТП, пока нет. Также неясно, есть ли пострадавшие. В комментариях петербуржцы предположили, что водитель "Рено" хотел развернуться, но не учел положение на дороге других участников.

Ранее мы писали, что на Большой морской произошло ДТП с автобусом.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург