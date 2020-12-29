Видео: на Большой морской произошло ДТП с автобусом

Очевидец отметил, что знаки разрешают поворот налево со всех трех полос.

Около 11 часов вечера в четверг, 7 декабря, на перекрестке Большой Морской улицы и улицы Труда произошло ДТП с участием автобуса.

Автобус поворачивал налево с крайней правой полосы, БМВ поворачивала со второй, после удара развернуло на 180 градусов. Знаки разрешают поворот налево со всех трёх [полос] отметил очевидец в соцсетях.

В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись, запечатлевшая момент столкновения. Кто виноват в аварии, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что каршеринг перевернулся на крышу на улице Шаврова.

Видео: Piter.TV