Каршеринг перевернулся на крышу на улице Шаврова

В аварии пострадал водитель.

В пятницу, 8 января, в Петербурге произошла очередная авария с каршерингом, рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП". В этот раз на крышу перевернулся "Яндекс Драйв" на улице Шаврова.

Прибывшие на место спасатели решили не переворачивать кроссовер, как отметил очевидец, машину оттащили к поребрику на крыше.

Авария произошла около десяти утра, вероятно из-за того, что водитель не соблюдал скоростной режим. Мужчина не справился с управлением и наехал на припаркованную машину, из-за чего каршеринг опрокинулся. Петербуржца госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что два человека пострадали после "встречи" с ограждением в Петродворцовом районе.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург