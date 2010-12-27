Кержаков задолжал более 15 млн рублей по алиментам

Долг копился с 2011 года.

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Александр Кержаков задолжал по алиментам более 15 млн рублей. Информация об этом содержится в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), пишет "Фонтанка".

Соглашение об уплате алиментов между Кержаковым и его первой женой Марией Головой было заключено в июне 2011 года. С тех пор у футболиста накопился значительный долг в размере 14,793 млн рублей. К середине июня 2019 года сумма задолженности выросла еще на 623,5 тысяч рублей из-за неуплаты алиментов сыну от Миланы Тюльпановой Артемию. Во время бракоразводного процесса в октябре 2018 года суд обязал футболиста перечислять на содержание ребенка шестую часть своих ежемесячных доходов.

Кержаков завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. С марта 2018 года он является старшим тренером юношеской сборной России по футболу.

Ранее мы писали, что Аршавину запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам.

Фото: Instagram / milana_tulpanova