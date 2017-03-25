Спортсмен задолжал дочери от Казьминой один миллион рублей.

Андрею Аршавину запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам. Такое решение принял Красносельский районный суд во время предварительного заседания по бракоразводному процессу Аршавиных. Об этом сообщают "РИА Новости", ссылаясь на слова адвоката Алисы Казьминой.

По словам защитника, спортсмен не платил алименты дочери в течение четырех месяцев. За это время у него накопилась задолженность в размере одного миллиона рублей.

Аршавин женился на журналистке Казьминой в сентябре 2016 года. Для него это первый официальный брак. Ранее футболист проживал в гражданских отношениях с телеведущей Юлией Барановской. У них родились трое детей.

Ранее мы писали, что "Зенит" намерен приобрести полузащитника "Штутгарта".

Видео: YouTube / Zenit Football Club