Кержаков станет уличным рыбаком‍ в благотворительных целях

Футболист участвует в акции «Давай-Давай».

Петербургский "Зенит" совместно с фондом "Русфонд" вновь организовывают благотворительный сбор в рамках акции "Давай-Давай". На сей раз участником станет вратарь клуба и брат экс-игрока бело-сине-голубых – Михаил Кержаков, который ради помощи ребёнку станет уличным рыбаком.

Сбор денег направлен на помощь Кости Малову. В апреде 2016 года с ним произошла трагедия: мальчик играл с друзьями в прятки и спрятался на подстанции, которую после ремонта не закрыли энергетики. Во время игры все ребята убежали, а под Костей обрушился пол. Он оказался под трансформатором с высоким напряжением. У мальчика обуглились руки, обгорели ноги и кожа головы. Пять месяцев врачи боролись за жизнь мальчика, но из-за глубины ожогов руки ребёнка пришлось ампутировать до середины предплечья.

Ребенку необходим биоэлектронный протез предплечья, стоимостью 1 193 500 рублей. После того, как деньги будут собраны Кержаков отправиться ловить рыбу на набережную Невы.

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Фото: ФК "Зенит"