Михаил Кержаков останется в "Зените" еще на год

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков остается в петербургском клубе на сезон 2022/23. С ним продлили контракт, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых 15 июня.
Голкипер рассказал о том, что решение было принято во время его отдыха. Он поговорил с гендиректором Александром Медведевым по телефону, во время разговора стороны пришли к согласию.
Я рад, конечно! Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт — будем делать все, чтобы завоевать вторую звезду.
Михаил Кержаков.
Контракт рассчитан на год. Футболист считает, что с учетом его возраста (35 лет) это оптимальный срок.
Фото: ФК "Зенит"
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