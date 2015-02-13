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Михаил Кержаков останется в "Зените" еще на год
Сегодня, 15:25
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Михаил Кержаков останется в "Зените" еще на год

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Футболист сказал, что он рад, что останется в любимом клубе.

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков остается в петербургском клубе на сезон 2022/23. С ним продлили контракт, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых 15 июня.

Голкипер рассказал о том, что решение было принято во время его отдыха. Он поговорил с гендиректором Александром Медведевым по телефону, во время разговора стороны пришли к согласию.

Я рад, конечно! Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт — будем делать все, чтобы завоевать вторую звезду.

Михаил Кержаков.

Контракт рассчитан на год. Футболист считает, что с учетом его возраста (35 лет) это оптимальный срок. 

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: вратарь, зенит, михаил кержаков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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