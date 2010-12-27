Спортивные залы в школах Выборга ждет капитальный ремонт

В залах появятся новые душевые, санузлы и пол с искусственным покрытием.

До конца октября этого года в Выборге отремонтируют спортивные залы в школах. Об этом сообщил заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин.

Николай Шишкин отметил, что в этом году капитальный ремонт сделают в двух школах - Красносельской и Бородинской.

В залах появятся новая вентиляция, освещение, душевые, санузлы и пол с искусственным покрытием.

Все работы проведут за счет за счет бюджетов Ленинградской области и Выборгского района, а также средств депутатов областного Законодательного собрания.

В Бородинской 4 миллиона, а в Красносельской более 5 отметил Николай Шишкин

Также аместитель главы администрации подметил, что в 2018 году начнется строительство спортивного комплекса, который находится перед въездом в Выборг. По словам Шишкина, уже успешно пройдена экспертиза и откоректирован весь проект. Завершить стройку планируют в 2020 году.

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