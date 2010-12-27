Кержаков назвал основную причину неудачи "Зенита" в прошлом сезоне

Игрок рассказал, что портило атмосферу в команде.

Бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков назвал основной причиной плохого результата команды в сезоне 17/18 незаинтересованность экс-тренера Роберто Манчини в работе с командой. Об этом он сообщил в интервью "Фонтанке. ру".

По мнению форварда, на атмосферу в команде сильно повлияла новость о поиске наставников новой команды. И после успешного старта сезона, во второй половине чемпионата результаты "бело-сине-голубых" стали резко портиться, и коллектив впервые за десять лет не попал тройку лидеров.

Манчини покинул команду 13 мая и уже на следующий день после ухода подписал контракт со сборной Италии. В сезоне 18/19 главным тренером "Зенита" стал экс-капитан сборной России Сергей Семак. Под руководством нового наставника команде уже удалось повторить свой рекорд 20-летней давности.

Фото: ВКонтакте/akerzhakov_11