Зенит повторил рекорд 20-летней давности

Петербургский клуб "Зенит" впервые с 1997 года не пропустил ни одного мяча за первые три матча РФПЛ. Об этом сообщает Sportbox.ru.

Команда Сергея Семака ударно начала стартовые матчи Премьер-Лиги, в сухую обыграв "Арсенал" (1:0), "Енисей" (2:0) и "Рубин" (1:0). Клуб из Северной столицы с девятью очками возглавил турнирную таблицу, опередив "Спартак" на два балла.

Напомним, что в отличие от успехов в России, "Зенит" неудачно начал выступления на международной арене. Петербургский клуб с разгромным счетом уступил "Динамо-Минск" в квалификации Лиги Европы и теперь рискует не выйти в групповой этап Еврокубка впервые с сезона 2009/10. Ответная встреча состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

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Фото: ВКонтакте/vk.com/zenit