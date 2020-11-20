Кеосаян назвал Гребенщикова предателем

Он считает, что лидер "Аквариума" предал свою страну.

Режиссер, сценарист и продюсер Тигран Кеосаян назвал лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова предателем. Об этом он заявил в своем YouTube-шоу "Кеосаян daily".

Кеосаян подверг критике Гребенщикова и других звезд российского шоу-бизнеса, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. Он заявил, что музыкант предал Россию, а былые заслуги не оправдают его действий.

Непонятно, твоя страна воюет, но ты встал на другую сторону. Предательство? Конечно, да! Тигран Кеосаян, режиссер

Ранее мы сообщали, что Kalush Orchestra продала свою награду за победу на "Евровидении".

Видео: YouTube / Кеосаян daily