Kalush Orchestra продала свою награду за победу на "Евровидении"

Награду купили на аукционе за 900 тысяч долларов.

Украинская группа Kalush Orchestra продала свою награду за победу на музыкальном конкурсе "Евровидение"-2022. Об этом сообщается в социальных сетях группы.

Хрустальный микрофон, который получила Kalush Orchestra, приобрела на благотворительном аукционе криптовалютная биржа WhiteBit. Награду продали за 900 тысяч долларов. Организатором аукциона был украинский ведущий Сергей Притула. Он сообщил, что деньги, полученные от продажи микрофона, пойдут на помощь украинской армии.

Напомним, Kalush Orchestra одержала победу на "Евровидении" в Турине с песней "Стефания".

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Фото: ebu.ch