Кенгуру Беннета из Ленинградского зоопарка желают всем хорошего начала выходных

В Ленинградском зоопарке показали малыша кенгуру и его маму. Кенгуренок родился весной, а сейчас уже подрос и готов показываться миру.

Зоопарк сообщает о прибавлении в семье кенгуру. Весной на свет появился маленький кенгуренок, которого назвали Беннет. Сегодня он уже подросток и наслаждается прогулкой на свежем воздухе вместе со своей мамой. Об этом пишут в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Кенгуру – это уникальные животные, которые рождают одного кенгуренка раз в год. После рождения, малышу предстоит трудный путь – вскарабкаться по шерсти матери в ее сумку, чтобы прикрепиться к соску. В этом мешке он проведет еще 6-7 месяцев, а затем покинет его, но все равно останется с мамой еще долго.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке появилась познавательная площадка для детей и взрослых.

Видео: Ленинградский зоопарк