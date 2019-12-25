Каждый второй житель Петербурга считает себя разговорчивым

А вот 28 % жителей Петербурга считают себя "молчунами".

Во вторник, 29 сентября, стало известно о том, что около 57 % петербуржцев считают, что болтают без умолку. Такие данные приводят специалисты сервиса "Фотострана".

Так, каждый второй петербуржец заявил, что он везде и со всеми может найти общие темы для разговора.

Общаться – это же так интересно! В любой компании мне главное – найти таких же болтунов, как и я отметил один из опрошенных.

При этом около 28 % жителей Петербурга считают себя "молчунами".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса.

Фото:pixabay