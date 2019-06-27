ВЦИОМ: Российская молодежь больше остальных довольна своей жизнью

Социологи выяснили, что молодые люди в России являются наиболее оптимистично настроенной частью населения.

Больше половины российской молодежи довольны своей жизнью, такие выводы предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Согласно данным ВЦИОМ жизнью довольны 58% опрошенных в возрасте 18-24 лет. Социологи отметили, что российская молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения.

В возрастной группе от 25 до 34 лет жизнью довольны 55% опрошенных. Своим образом жизни также довольны 54% россиян в возрасте 60+. Свое положение негативно оценили 22% респондентов.

Напомним, ранее Piter.TV писал, что в Петербурге стоимость выпускных платьев увеличилась на 6,9%.

Видео: Piter.TV