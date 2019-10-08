Каждый второй россиянин экономит на газе и электричестве

Такую статистику предоставили сотрудники ВЦИОМ.

ВЦИОМ: Каждый второй россиянин экономит на газе и отоплении. Три года назад потребление ресурсов волновало жителей страны меньше на 15%

Опрос показал, что за потреблением газа, воды и электричества следят 57 процентов населения. Чаще всего за этим следит категория людей от 45 до 59 лет. На их долю приходится 56 процентов, а также лица, старше 60 лет (71 процент голосов). Особо остро вопрос стоит в небольших городках с населением до 100 тысяч человек, а также жителей деревень и сел (64 процента). Треть респондентов следит за потреблением время от времени, а эпизодическую экономию соблюдает молодежь от 18 и до 34 лет. В этом отличаются крупные города, такие как Москва и Петербург.Так ответили по 51 проценту проголосовавших.

Меньше тратишь энергоресурсов - меньше платишь, а их стоимость повышается. В целом ситуация в экономике, мягко говоря, сегодня посредственная. Тех темпов развития, которых ожидали в Минэкономразвития, нет. На это, кстати, уже обращал внимание и президент комментируют специалисты

Чаще всего жители страны надеются сэкономить (около 79% голосов). НА втором месте стоит тревога за сохранность природных ресурсов. Количество "экологических активистов" в этом направлении выросло в пять раз за последние четыре года.

По мнению заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, позитивно сказалась проводимая государством информационная работа. Однако эксперты в отрасли видят сложившуюся ситуацию из-за роста стоимости энергоресурсов. Об этом сообщают "Известия".

Ранее Piter.tv писал о том, что больше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Telegraph, Household Hacker