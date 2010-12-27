Больше половины россиян не хотят, чтобы их дети учились за рубежом

ВЦИОМ спросил у россиян аргументы "за" и "против" обучения за границей.

Более половины россиян не хотели бы, чтобы их дети или внуки получали высшее образование за границей. Так ответили 59 процентов опрошенных. Чаще всего такой позиции придерживается взрослое население от 45 до 59 лет, а также старше 60 лет.

Респонденты считают, что в России качественное высшее образование. Так ответили 39 процентов. Они упоминали принцип жизни "где родился, там и пригодился", а также дешевизну обучения по сравнению с другими государствами. За стоимость беспокоятся 13 процентов опрошенных. Около 9 процентов просто боятся отпускать детей одних в другую страну.

Каждый третий респондент заинтересован в высшем образовании за границей. По большей части молодежь считает, что международный диплом просто необходим. Родители готовы отправить своих детей в Великобританию (38 процентов), Германию (19 процентов) и США (16 процентов). Доводами "за" для них стала возможность найти интересную и высокооплачиваемую работу после обучения, а также отмечен уровень и качество образования. Престижность университета и международный диплом волнуют 12 процентов опрошенных. Еще 13 процентов хотят, чтобы дети учились в стране с высоким уровнем жизни.

В общей сложности в исследованиях ВЦИОМа приняли участие 1,6 тысячи человек со всей России.

Ранее Piter.tv писал о том, что лишь 18% граждан России постоянно помогают пожилым родственникам.

Фото: Pixabay.com

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