Больше половины подростков заявили об агрессии в школе

15% школьников о травле предпочитают никому не рассказывать.

Больше половины российских школьников сообщили об агрессии в школе. Согласно данным агентства "Михайлов и Партнеры", 52% детей сталкивались с агрессией в школе из-за внешности, одежды или национальности.

При этом 15% школьников о травле предпочитают никому не рассказывать, а 63,8% обратились к родителям. О психологической агрессии сообщили 32% школьников, 26,6% упомянули ее физические проявления. 19,7% опрошенных сообщили об агрессии со стороны учителей, а 22% упомянули агрессию в адрес педагогов.

Отмечается, что при этом 65% школьников заявили о дружелюбной атмосфере в своей школе. В опросе приняли участие 1 тыс. 57 подростков в возрасте от 10 до 18 лет из 52-х регионов РФ. Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что социологи назвали главные страхи россиян.

Видео: Movieclips