Каждый второй петербуржец работает сверхурочно совершенно бесплатно

Чаще перерабатывают офисные работники в частных средних и крупных компаниях.

В четверг, 8 июля, аналитики компании hh.ru поделились результатами опроса, проведенного совместно с компанией СК "Росгосстрах жизнь". Оказалось, что в офисе сотрудники перерабатывают чаще, чем на удаленке.

Так, 69% респондентов признались, что перерабатывают: в частности 73% офисных работников и 58% работающих из дома. Чаще приходится перерабатывать сотрудникам частных средних и крупных компаний. Также сверхурочно работают сотрудники госсектора и компаний малого бизнеса.

Лидером по наличию переработок стали Москва, Новосибирская, Московская, Самарская и Волгоградская области. Чаще всего о том, что они работают после окончания рабочего дня, в выходные или в отпуске говорили работники бухгалтеры (90% от общего количества опрошенных бухгалтеров) сельскохозяйственной отрасли (82%), отрасли управления персоналом и тренингов (78%), административный персонал (71%). Многие корреспонденты отметили, что в их коллективе негласно принято оставаться после работы, а те, кто уходит "ровно в шесть", не получают одобрения. Так, 44% опрошенных уточнили, что остаются на работе после окончания трудового дня на примерно на два часа.

Свыше половины из числа перерабатывающих петербуржцев (57%) делают это безвозмездно. Не берут деньги за дополнительные часы работы 72% административного персонала, 67% работников сельскохозяйственной отрасли, 60% бухгалтеров, треть маркетологов, рекламщиков и пиарщиков, каждый пятый студент и молодой специалист, начинающий карьеру, почти половина работников сегмента продаж, 45% работников отрасли строительства и недвижимости, 55% работников сферы управления персоналом и тренингов. заявили в hh.ru

Причины, по которым сотрудники перерабатывают, самые разные. Начиная с приказов начальства и заканчивая неумением говорить коллегам "нет", когда те просят о помощи. Некоторые признавались, что берут на себя слишком много обязанностей или не умеют рассчитывать время.

Любовь к работе – это замечательно, но не стоит забывать о своем здоровье, ведь частые и длительные переработки могут привести к эмоциональному выгоранию, снижению продуктивности и не только. Поэтому чем больше вы работаете — тем больше нужно заботиться о своем здоровье. руководитель управления по развитию дополнительных сервисов ООО СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова

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