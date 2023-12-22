Среди мужчин больше тех, кто не боится искусственного интеллекта: 58% против 46% среди женщин.

Каждый второй петербуржец не боится искусственного интеллекта, узнали в ходе опроса специалисты сервиса SuperJob.

Среди мужчин больше тех, кто не боится искусственного интеллекта: 58% против 46% среди женщин. Горожане до 34 лет меньше всего подвержены технофобии. Чем выше уровень дохода респондентов, тем реже они рассказывали об опасениях по поводу нейросетей.

Чуть чаще других опасениями по поводу развития искусственного интеллекта делились системные администраторы (17%): их особенно беспокоят вопросы защиты информации и персональных данных. Усиления мошенничества боятся юристы (15%). Секретари говорят о бездушности машин (15%). Главных бухгалтеров (15%) и линейных бухгалтеров (14%) беспокоят перспективы тотальной автоматизации и потери работы. Охранники (12%) предрекают киберапокалипсис.

Большинство маркетологов и дизайнеров с интересом следит за развитием нейросетей и уже применяет их в работе. Меньше всего нейросети пугают своих создателей – программистов.

Также стало известно, что в Петербурге увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя маркетологи, эйчары и врачи.

Фото: unsplash