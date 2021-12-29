Каждый пятый студент Петербурга посещает виртуальную библиотеку

Статистика показала, что посещаемость электронных книгохранилищ росла от месяца к месяцу и к старту сессии достигла своего максимума: трафик за семестр увеличился на 46%.

Интернет-трафик на сайты электронных библиотек подскочил вдвое за время зимней сессии. Активнее всего к экзаменам и зачетам готовятся студенты экономических и технических специальностей. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав обезличенный мобильный трафик абонентов на базовых станциях, обеспечивающих покрытие ключевых вузов Петербурга.

Согласно исследованию, каждый пятый учащийся 10 топовых вузов города к концу первого семестра обращался за информацией в онлайн-библиотеку. Статистика показала, что посещаемость электронных книгохранилищ росла от месяца к месяцу и к старту сессии достигла своего максимума: трафик за семестр увеличился на 46%.

С сайтов 15 крупнейших научных электронных библиотек России было скачано более 1 терабайта данных. В топ-3 по запросам пользователей вошли:

Научная электронная библиотека "КиберЛенинка" (33% от общего трафика)

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (16%)

Российская национальная библиотека (15%)

Всего же за первые пять месяцев обучения студенты 10 крупнейших вузов Санкт-Петербурга прокачали более 2 тысяч террабайт, что на 30% больше, чем годом ранее. Такого объема хватит, чтобы каждый учащийся этих вузов на протяжении года читал по одной электронной книге в день. Трафик помимо скачивания данных с электронных библиотек они расходуют также на загрузку обучающего видео в сети, запросы в поисковых системах, общение в мессенджерах.

Абсолютными лидерами по потреблению мобильного интернета стали студенты СПбГУ – на их долю пришлось 36% от общего объема трафика, а самыми активными оказались экономисты. Второе место занял экономический университет (СПбГЭУ) – 17%. Тройку лидеров замыкает Политех – 11%. Ежедневно один студент этих вузов тратит около 180 мегабайт интернета, а это в 2,5 раза больше, чем учащиеся других крупных университетах города. Этот объем сравним, например, с отправкой более 200 рефератов своему научному руководителю.

Чаще всего петербургские студенты выходят во всемирную паутину с помощью смартфона – более 90% трафика приходится на эти устройства. Самые популярные мобильные аппараты в студенческий среде – модели от Apple (iPhone 11, ХR и 7).

Ранее стало известно, что в 2021 году умные часы в Петербурге обошли по популярности фитнес-трекеры.

Фото: pexels