Больше всего бедных детей проживает в многодетных семьях.

Каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности. Информация об этом содержится в бюллетени Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности" за 2018 год, пишет РБК.

В документе сказано, что 22,9% детей в России живут за чертой бедности. Отмечается, что в 2017 году эта доля составляла 26%. Росстат отмечает, что всплеск детской бедности был зафиксирован в 2015 году — когда процент бедных детей резко вырос с 20,7% до 27,4%.

Больше всего бедных детей проживает в многодетных семьях — 49,4%. В 2017 году таких было 52,2%. Среди детей из молодых семей бедными можно назвать 34,3% - их было 39% в 2017 году. В сёлах среди малообеспеченных семей бедными считаются 40,6%. Два года назад таких было 44,9%.

Отмечается, что в 2018 году бедными в России оказались 18,4 миллионов человек. Это 12,6% от всего населения.

Ранее в России снижение бедности сделали показателем национальных целей.