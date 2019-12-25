Каждый пятый петербуржец отводит по 4-6 часов на сон в сутки

Аналитики также подсчитали, сколько горожан спит меньше и больше этого времени.

Каждый пятый петербуржец тратит на сон всего по четыре-шесть часов, менее процента горожан спят и того меньше. Такими данными поделились аналитики онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Также исследователи подсчитали, что в рабочие дни примерно 67% петербуржцев спят порядочные шесть-восемь часов, а еще 12% наслаждаются сном больше восьми часов в сутки. Отмечается, что в целом по России 65% людей спит шесть-восемь часов, среди мало спящих россиян чаще всего встречались калининградцы, жители Саратовской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округов, а также специалисты из сфер туризма и ресторанов, юриспруденции и службы безопасности. Больше всего сонь зафиксировали в Томской, Ростовской, Ярославской и Кемеровской областях и в специальностях "Добыча сырья", "Наука и образование", "Искусство, развлечения, масс-медиа".

Известно, что недосыпом страдает каждый четвертый начинающий специалист, однако в той же категории около 12% людей, позволяющих себе поспать подольше. Забыться сном те же восемь часов и более себе могут позволить только 11% глав организаций и 10% руководителей среднего звена.

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