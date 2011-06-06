Около 40% петербуржцев считают, что редко хорошо получаются на фото

9% и вовсе никогда не нравится результат.

22% опрошенных петербуржцев признались, что не любят фотографироваться. Опрос провел "Петербургский дневник" и "Единая карта петербуржца".

Пятая часть респондентов сообщила, что им нравится, когда их фотографируют. 18% предпочитают фотографироваться сами, а 31% считает, что они получаются хорошо как на селфи, так и на снимках, сделанных другими людьми. 5% затруднились дать ответ на вопрос.

В своей фотогеничности оказались уверены только 8%. 31% отметили, что обычно получаются на кадрах хорошо. По мнению 42% опрошенных, это случается редко. 9% никогда не нравится результат, а 10% не смогли ответить на вопрос.

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Фото (носит иллюстративный характер): Pexels